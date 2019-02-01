01 Февраля 2019
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В Воронеже эксперты не нашли ошибки врачей при ампутации "не той" ноги 89-летней пенсионерке

В Воронеже стали известны выводы судмедэкспертизы по резонансному делу об ампутации ног у 89-летней пенсионерки.

С результатами исследования познакомили сына женщины Андрея, который является потерпевшим.

Напомним, скандальная история произошла 4 ноября. В полицию обратился мужчина, по словам которого, его матери в городской больнице №3 провели ампутацию левой ноги, а не правой. Правая нога была поражена гангреной.

В медицинское учреждение женщина была доставлена в порядке экстренной госпитализации.

После обращения мужчины следователи изъяли медицинскую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

СМИ сообщали, что пенсионерке позже ампутировали и вторую ногу. После ампутации обеих ног Мария Дронова скончалась в больнице 21 ноября.

Криминалисты пришли к выводу, что ампутировать его матери надо было обе ноги, рассказал Андрей Дронов изданию "Блокнот Воронеж".

Как установили эксперты, необходимость имелась в ампутации обеих ног, и без их удаления пациентка умерла бы от осложнений гангрены. В действиях врачей больницы №3 судмедэксперты не нашли ошибок и назвали их правильными.

Мужчина не согласен с выводами криминалистов, он собирается провести независимое исследование у других экспертов.

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В Воронеже эксперты не нашли ошибки врачей при ампутации "не той" ноги 89-летней пенсионерке

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Теги: воронеж, ампутация ноги, пенсионерка



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Ранее 08.11.2018 03:04 Мск В Воронеже пенсионерка лишилась ноги из-за ошибки врачей горбольницы

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