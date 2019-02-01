На космодроме "Восточный" определились с местом для строительства площадок под пуск ракет сверхтяжелого класса

На космодроме "Восточный" выбрано место для строительства площадок для пуски ракет сверхтяжелого класса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роскосмоса".

Отмечается, что 28 января 2019 года на космодром прибыла рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, транспортно-энергетического модуля для перспективных космических программ и оценки возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1".

Специалисты отработали предполагаемые места и определились с наиболее рациональными объектами для строительства. "Результаты работы комиссии будут использованы при разработке эскизных проектов и формировании Федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", формируемом Госкорпорацией "Роскосмос" в соответствии с Указом Президента РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный".