01 Февраля 2019
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Экономика Тюменская область

В Тюменской области в 2020 году откроют производственный комплекс мощностью 8,6 тысяч тонн металлоконструкций

Гендиректор "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников показал главе Тюменской области Александру Моору площадку будущего производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ). В нём уже через год начнут выпускать тысячи тонн металлоконструкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Бронников рассказал о реализации Специального инвестиционного контракта по созданию производственного комплекса на базе завода. Контракт между минпромторгом, правительством области и компанией подписан в июне 2017 г. на Петербургском экономическом форуме. Расширение производственного комплекса включает возведение сборочно-сварочного цеха, складских помещений и объектов инфраструктуры. Строительно-монтажные работы начались в апреле 2018 г., ввести новый комплекс в эксплуатацию планируют в ноябре. Объем инвестиций – 3 млрд руб.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением. Речь идёт о машинах термической резки листа, лазерной резки проката, листогибочном прессе, валковых листогибочных машинах, роботизированном сварочном комплексе.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

Бронников заявил, что новый комплекс позволит организовать полный цикл производства. Установка двух роботизированных комплексов позволит добиться роста производительности труда по сварке металлоконструкций. Новый производственный комплекс также позволит создать условия для хранения и отгрузки готовой продукции.

Моор высоко ценил ход реализации Специального инвестиционного контракта. Губернатор отметил, что "Транснефть – Сибирь" – компания, которая серьезно относится к повышению эффективности производства и социальной ответственности.

"Механизм Специального инвестиционного контракта для нас новый, тем не менее, сегодня мы удовлетворены тем, как он реализуется", – сказал он.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода(2019)|Фото: Александра Малыгина

Выпуск серийной продукции – очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта – начнется с 2020 г. Планируется делать 8,6тыс. т металлоконструкций в год.

Отметим, ремонтно-механический завод является одним из ведущих предприятий региона. Оно выпускает оборудование для нефтетранспортной отрасли. В 2018 г. завершена реконструкция механического цеха, в рамках которой куплено и установлено технологическое оборудование, в том числе 16 высокотехнологичных станков с числовым программным управлением.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

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В Тюменской области в 2020 году откроют производственный комплекс мощностью 8,6 тысяч тонн металлоконструкций

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Теги: Транснефть-Сибирь, Тюменский ремонтно-механический завод



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