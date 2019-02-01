01 Февраля 2019
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"Уралкалий" оказал помощь детской поликлинике в Березниках

Компания "Уралкалий" передала детской поликлинике, входящей в состав краевой больницы им. Вагнера Е.А. в Березниках, мебель для сотрудников регистратуры, телевизионное оборудование для размещения информации о расписании приема педиатров и узких специалистов, а также другой необходимой информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Кроме того, в фойе детской поликлиники будут установлены стойки для перекидных папок - на них разместят документы о предоставлении бесплатной медпомощи и льготных лекарствах. Также благодаря компании в медучреждении появятся детские игровые зоны с мольбертами для занятий рисованием. Это позволит детям и их родителям с комфортом ожидать приема к врачу.

Отметим, что помощь больнице компанией оказана в рамках программы социальной поддержки городов присутствия.

По словам директора по персоналу "Уралкалия" Ирины Константиновой, компания с большим вниманием относится к поддержке сферы здравоохранения в Березниках и Соликамске.

"Новое оборудование и детские уголки в краевой больнице имени Вагнера будут полезны как медперсоналу, так и маленьким пациентам и их родителям", - заявила она.

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"Уралкалий" оказал помощь детской поликлинике в Березниках

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Теги: Уралкалий, больница, покликлиника



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