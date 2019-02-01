Украина анонсировала "азовский пакет" санкций против России

Украина вместе с США и другими странами Запада готовит "азовский пакет" санкций против России. Предлогом является задержание 25 ноября украинских кораблей, нарушивших российскую границу, что Украина считает "агрессией". Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

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По его словам, на Украину прибыла специальная миссия ЕС.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США и ЕС введут новые санкции, если Россия не освободит арестованных украинских моряков. Это ожидается в феврале, но решение еще не принято окончательно.

Также он сообщил, что под влиянием США в ЕС подняли вопрос возможного введения санкций в отношении российских судов, обслуживающих российские порты в Азовском море, или непосредственно самих портов.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе "глупой провокацией с целью введения военного положения".