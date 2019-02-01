01 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом

Песков не располагает данными о том, что Россия хочет купить венесуэльское золото

В Кремле прокомментировали информацию СМИ о том, что Россия намеревается купить венесуэльское золото.
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Ранее сообщалось, что пока еще президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет продать за наличные около 10% золотого запаса страны, чтобы иметь возможность финансировать армию и госаппарат.

Также стало известно, что в январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757: утверждалось, что лайнер вывозил из РФ принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после чего валюта доставлялась в Каракас. После этого Мадуро объявил о выделении $1 млрд на благоустройство городов страны.

Сообщалось также, что по данным на январь 2019 года Банк России хранил около 30 т принадлежащего Венесуэле золота. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что "это не соответствует действительности".

Президент РФ Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро(2017)|Фото: kremlin.ru

Кроме этого, СМИ писали, будто венесуэльское золото намеревается купить и Россия. Ситуацию 1 февраля прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Infox.ru.

"Мне не известно о каких-либо переговорах на этот счет. Я не располагаю какой-то информацией", - сказал он.

Ранее Мадуро не удалось получить золото, которое хранится в Банке Англии. Он делал заявку на $1,2 млрд в слитках, однако Британия отказалась выполнить эту просьбу под давлением США.

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Песков не располагает данными о том, что Россия хочет купить венесуэльское золото

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Теги: Песков, Россия, золото, Венесуэла



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Ранее 01.02.2019 03:09 Мск СМИ сообщили о вывозе золота из России для Венесуэлы
Ранее 26.01.2019 09:12 Мск Золото бунта. Англия отказалась вернуть Венесуэле слитки, хранящиеся в банке

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