Кремль: Преждевременно говорить о сбоях в системе управления "Газпромом" в связи с делом Арашукова

Говорить о сбоях в системе управления "Газпромом" после задержания отца сенатора Рауфа Арашукова преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле призвали дождаться конца расследования и решения суда, и уже после этого сделать определенные выводы, передает "Интерфакс".

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег. Отмечалось, что это "лишь малая часть изъятого Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников".

Президент Владимир Путин был в курсе операции по задержанию сенатора Рауфа Арашукова. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президента проинформировали заранее.