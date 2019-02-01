В Тюмени пятеро работников "Мостостроя-11" наказаны за аварию, из-за которой десятки домов на двое суток остались без воды

Генеральный директор "Мостостроя-11" Николай Руссу наказал пятерых виновников аварии на тюменском водопроводе, из-за которой 21 многоквартирник и дома в частном секторе почти сутки оставались без воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выговоры получили главные инженер и энергетик, первый заместитель директора, начальник участка, инженер-энергетик "Мостоотряда-36", филиала "Мостостроя-11".

Напомним, компания реконструирует улицу Мельникайте от моста через Туру по улицы Дружбы. К работе привлекли субподрядчика, "Тюменьтеплогазмонтаж", который прокладывал трубы диаметром 1,2 м через Мельникайте путём бурения вблизи действующего водопровода.

Эту работу надо было делать после согласования с "Тюмень водоканалом" – это позволило бы избежать повреждений. Отсутствие согласования и привело к аварии. С 2.00 16 января компания прекратила подачу воды на участке. При запуске водопровода днем 16 января нашли второй аварийный фрагмент. 6 много- и 15 малоэтажек, а также дома частного сектора в заречной части города всё это время находились без воды.

Ответственность за случившееся несёт подрядчик, из-за чего прокуратура Ленинского округа Тюмени и направила генеральному директору "Мостостроя-11" представление с требованием привлечь виновных к ответственности. Авария, как оказалось, произошла по вине работников филиала компании, "Мостоотряда-36", которые некачественно контролировали работы, в том числе спустя рукава следили за соблюдением проекта субподрядчиком.