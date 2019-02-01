Количество вакансий в разы превышает количество уволенных сотрудников "Ремпутьмаш"

В пермский центр занятости за поддержкой в трудоустройстве обратилось 74 сотрудников "Ремпутьмаш" сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности и торговли.

Планы переноса основного производства, возникли еще в 2014 г., поскольку площадка не отвечала требованиям к производственным площадям и инфраструктуре. В 2015-2018 г. "Ремпутьмаш" поэтапно переносило производство на другие площадки, в том числе в Верещагино.

В рамках этого процесса в январе текущего года 11 сотрудников пермского предприятия уволились по собственному желанию, 14 - по соглашению сторон, еще 102 человека по сокращению штата. Сотрудники получили все необходимые выплаты и компенсации.

С середины декабря на предприятии работали специалисты краевого центра занятости - 74 человека обратились за помощью в трудоустройстве. 22 из них получили направления на собеседования к работодателям. Количество вакансий, соответствующих квалификации работников "Ремпутьмаш" в разы превышает количество высвободившихся сотрудников и составляет 16 тыс. 757 вакансий.

Кроме того, сотрудники могут пойти профпереподготовку и повышение квалификации ща счет центра занятости. В 2019 г. на переобучение сотрудников из регионального бюджета выделят 58 млн руб.

Напомним, основная площадка предприятия - завод им. Шпагина у набережной Камы станет частью "культурного кластера". Значимость проекта для края ранее отмечал губернатор Максим Решетников. Он заявлял, что в развитие площадки вложено много сил и энергии. Заводу дана вторая жизнь - здесь проводятся мероприятия для жителей. На заводе уже состоялись мероприятия Дягилевского фестиваля, Молодежный форум, благотворительные акции.