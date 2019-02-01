На фиолетовой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вводится в график после увеличения интервалов из-за инцидента с пассажиром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.

Ранее в твиттере метрополитена появилось объявление об увеличенных интервалах движения поездов на фиолетовой ветке.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) February 1, 2019

По данным СМИ, для извлечения пассажира с путей понадобилось снятие напряжения контактного рельса на 20 минут. Состояние пассажира подземки не уточняется.