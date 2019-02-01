Военные взрывами пробили затор на реке Бурея

Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурея в Хабаровском крае.

Для подрыва использовано более 10 тонн тротила, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

В результате была разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

Отмечается, что первый этап работ выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля.

Военные также проложили полевую дорогу от деревни Ушман к месту обрушения общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея, на территории Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, изначально появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

Однако в комитете Российской академии наук по метеоритам заявили, что речь идет о геологическом явлении. Там отметили, что метеорит с такими большими масштабами разрушений незамеченным быть не может.