На трассе "Екатеринбург – Тюмень" столкнулись семь автомобилей

В пятницу днем на 26 км федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, столкнулись семь транспортных средств. В результате аварии пострадавших нет. Движение на данном участке было затруднено, а сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение транспорта.

Как отметили в ведомстве, предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на данный момент последствия аварии ликвидированы. Движение на 26 км трассы "Екатеринбург – Тюмень" открыто в полном объеме.