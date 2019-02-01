01 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Свердловское правительство освободит музеи УГМК и "Синары" от налогов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на первом заседании 2019 года рассмотрят законопроект, который внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Речь идёт о том, чтобы освободить музеи УГМК и "Синары" от налога. Об этом сообщается на сайте ЗакСО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Объекты недвижимости, которые используются для музейной деятельности, имеют высокую балансовую стоимость. Поэтому освобождение организаций, занимающихся реконструкцией и созданием таких объектов, от налога на имущество сделает данную сферу более привлекательной для инвесторов. Законопроект предусматривает предоставление льготы при капитальных вложениях более 100 млн руб", – заявила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, что в Свердловской области на данный момент на балансе промышленных предприятий находятся такие крупные музейные комплексы, как "Северская домна", музей военной техники "Боевая слава Урала", Музей истории Верх-Исетского металлургического завода и другие.

Законопроект рассмотрит профильный комитет.

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Свердловское правительство освободит музеи УГМК и "Синары" от налогов

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Теги: УГМК, Синара, налоги, законодательное собрание, заксо



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