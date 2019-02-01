01 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье на 8,2% снизился ввод жилья

В Прикамье на 8,2% снизился ввод жилья по сравнению с 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Пермьстата, в 2018 г. в эксплуатацию было сдано около 15 тыс. квартир общей площадью 1010,6 тыс. кв. м. За счет собственных и привлеченных средств индивидуальные застройщики ввели в действие 455,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 2,8% меньше по сравнению с показателями за 2017 г.

Кроме того, Пермьстат опубликовал информацию о средней фактической стоимости строительства одного квадрата общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа. В 2018 г. она составила 40 тыс. 819 руб.

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В Прикамье на 8,2% снизился ввод жилья

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Теги: Пермьстат, ввод жилья, строительство



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