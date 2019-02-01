"Это станет уроком!" Стало известно, как уральский каннибал устроился врачом и кого он "лечил"

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова рассказала о враче, который работал по поддельным документам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 36-летний врач больницы №11 в Челябинске устроился на работу терапевтом по поддельным бумагам. 20 лет назад, когда ему было 16 лет, юноша зверски убил своего сверстника, выпив его кровь и расчленив тело. После этого он долгое время находился в психбольнице, но несколько лет назад его посчитали здоровым и выпустили.

Как отметила Горлова, 28 ноября прошлого года мужчина был принят на работу в больницу.

"В соответствии с ТК РФ им были предоставлены все необходимые документы: паспорт, документ об образовании, СНИЛС, и справка об отсутствии судимости. Он был принят на работу врачом-терапевтом в отделение медицинской профилактики. В его функциональные обязанности входило профилактика курения, алкоголизма, беседы с людьми о вреде курения и алкоголизма, профилактика здорового образа жизни, никакой иной деятельностью в данном лечебном учреждении он не занимался", -сказала Горлова.

Начальник горздрава отметила, что руководит больницей очень опытный главный врач, с большим стажем.

"Естественно, вновь принятым сотрудникам уделяется самое пристальное внимание. Документы этого сотрудника были направлены в образовательную организацию для подтверждения их подлинности. После того как был получен отрицательный ответ, он был незамедлительно уволен, а документы переданы в правоохранительные органы. В настоящее время проводится служебная проверка на предмет обоснованности и качества деятельности, которую проводит мужчина в этом лечебном учреждении с целью недопущения негативных последствий для жителей, которые попали к нему на прием. По результатам проверки будут приниматься меры и делаться выводы.", - сказала Наталья Горлова.

Она подчеркнула, что законодательно не предусмотрена обязательная проверка подлинности документов.

"Но я думаю, что данная ситуация безусловно послужит для всех уроком и будет самое пристальное внимание к документам, которые предоставляют люди при приеме на работу", - сказала начальник горздрава.

Горлова рассказала, что если человек прошел принудительное лечение, он подлежит постановке на специализированный учёт у психиатра, а там существует определенный порядок в зависимости от заболевания, кратности осмотров, вызовов, возможности госпитализации и т.д.

"Это та специфика, которой занимается неврологический диспансер. Я думаю, Минздрав будет подключаться к этой проверке, стоял ли он на учёте, наблюдался ли, с какой кратностью. Он же заполнял карты. Что такое прием врача - это контакт с пациентом и заполнение медицинской документации. Он кроме того, что проводил беседы, он должен был дать какие-то рекомендации и указать их в карточке. Мы посмотрим, что было рекомендовано. В случае, если будет выявлена какая то в этом всем неадекватность, безусловно эти люди будут приглашены для коррекции того, что он рекомендовал", - сказала Наталья Горлова.

Скольких пациентов за период работы принял врач, в горздраве уточнять не стали, отметив, что сейчас идёт проверка. При этом отметили, что в интернете люди пишут благодарности "врачу".