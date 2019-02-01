На улице Кизела нашли мужскую голову

В Кизеле следователи разбираются в обстоятельствах появления на улице человеческой головы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Её нашли в парке на улице Ленина. По данным управления, она может принадлежать мужчине, который пропал в январе.

"Он замерз, собаки отгрызли голову и принесли. Следов криминальной смерти нет", - сообщили в управлении.

Отметим, в конце прошлого года две аналогичные "находки" сделали в Березниках, притом во втором случае мертвец был голым.