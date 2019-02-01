01 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Козырек над входом в институт Гидропроект обрушился в Москве

В Москве на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в бизнес-центр "Гидропроект".

Козырек рухнул под тяжестью снега, сообщается на сайте собственника здания НИЦ ЕЭС.

Принято решение о демонтаже козырька, работы планируют завершить к субботе.

Вход в БЦ через центральный вход будет временно ограничен до 2 февраля, также будет ограничен въезд на центральную парковку.

В здании находится институт Гидропроект, входящий в ПАО "РусГидро".

В январе случилось два крупных ЧП в Москве. Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Позже из-за провала грунта затопило тоннель между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

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Козырек над входом в институт Гидропроект обрушился в Москве

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Теги: гидропроект, козырек, москва



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