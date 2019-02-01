Молодой челябинец попал за решетку за изнасилование пьяной 15-летней девочки

24-летний южноуралец попал в тюрьму за изнасилование девочки-подростка.

В июле прошлого года ночью он изнасиловал пьяную 15-летнюю девочку, которая находилась в беспомощном состоянии в помещении здания поста электрической централизации одной из станций железной дороги, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Суд дал мужчине 5 лет тюрьмы и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. рублей в пользу потерпевшей.