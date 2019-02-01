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"Зачем подачки-то делать?" Жители Сортировки требуют от мэрии полностью восстановить 024 маршрут

С этого дня в Екатеринбурге 012 автобус начал ходить по новому маршруту, чтобы заменить часть отмененного недавно 024 маршрута. Рейс №012 теперь стартует от остановки "Хладокомбинат №3" и идет через центр в микрорайон Академический. Корреспонденты Накануне.RU проехали в автобусе, поговорили с горожанами о новых изменениях и выяснили, что новации мэрии по-прежнему не добавляют удобства тем, кто хочет добраться на работу или учебу.

Жительница Сортировки Лидия Мацулевич рассказала, что 012 ходит с 5.30 и интервал движения составляет около 10 минут. В целом горожанка довольна, что на Сортировку пустили маршрут, на котором можно выехать в центр, однако качеством обслуживания пассажиры были недовольны.

маршрутка 012(2019)|Фото: Накануне.RU

маршрутка 012 (надпись - по 024 маршруту)(2019)|Фото: Накануне.RU

Автобусы под номером 012 не такие теплые, как 024, к тому же, люди буквально задыхались от непонятного запаха гари, от пыльных окон и сидений. Пассажиры возмущались и в мороз даже открыли все окна в автобусе со словами "лучше замерзнуть, чем задохнуться".

"Ужасно грязный автобус, даже дышать не могу. Гарью пахнет очень, как такие автобусы можно выпускать, они его из помойки какой-то достали, что ли?" - говорит женщина.

маршрутка 012(2019)|Фото: Накануне.RU

маршрутка 012, гарь, крыша(2019)|Фото: Накануне.RU

"Я села на Технической и мне нужно добраться до железнодорожного вокзала, этот маршрут, конечно, сейчас удобно запустили лично для меня, но сам автобус в ужасном состоянии, грязный, запах невозможный, люди задыхаются, потолки закопченные. Зачем подачки-то делать? Относитесь к людям по-человечески, мало того, что чиновники с нас деньги будут сдирать, с пересадками мы будем вынуждены платить 56 руб. в одну сторону и 56 в другую. Но я очень рада, что мэрия хотя бы нас услышала", - поделилась с пассажирка автобуса №012.

маршрутка 012, грязь, пол(2019)|Фото: Накануне.RU

маршрутка 012, запах, вонь, пассажиры (2019)|Фото: Накануне.RU

Стоит напомнить, что маршрут 024, который отменили с этого года, пользовался большой популярностью среди жителей города, а в частности этот маршрут был удобен для жителей Сортировки и Вторчермета, так как он ездил от остановки "Хладокомбинат №3" через центр по 8 марта и до остановки "Новосибирская 2-ая".

Сейчас мэрия, после многочисленных жалоб горожан, якобы вернула 024 маршрут, заменив его двумя другими - частным №012 и муниципальным №57а. Только добраться напрямую от Сортировки до Вторчермета без пересадок больше нельзя, так как отмененный маршрут разделили на два части. Горожане готовы и дальше требовать от мэрии вернуть полноценный 024 маршрут.

маршрутка, водитель(2019)|Фото: Накануне.RU

маршрутка 012, схема маршрута(2019)|Фото: Накануне.RU

"Я разговаривала со многими жителями Сортировки, и все-таки, очень многие говорят, что есть потребность именно в том маршруте, 024. Многие работают в "Гринвиче", всем надо в центр, а 012 по улице 8 марта не идет. Оказалось, что сейчас с Северного автовокзала до Южного, кроме метро, никак не добраться. Пусть тогда продлят этот маршрут по улице 8 марта. Потому что со Старой Сортировки у нас уже есть 014 маршрут, он, кстати, всегда переполнен, люди на нем ездят и там в центре потом пересаживаются. Это большая радость, что восстановили хотя бы часть маршрута. Но 024 был очень удобный, я думаю, мы на этом не остановимся и будем как-то решать вопрос, чтобы был такой же маршрут, как 024. Мы сейчас будем настаивать его восстановить", - рассказала Накануне.RU Лидия Мацулевич.

Добавим, что пока неизвестна реакция жителей Елизавета, у которых отобрали маршрут №012.

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"Зачем подачки-то делать?" Жители Сортировки требуют от мэрии полностью восстановить 024 маршрут

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Теги: 024 маршрут, автобус, общественный транспорт



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