В Башкирии школьный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

В Башкирии школьный автобус попал в ДТП. Как сообщили Накануне.RU в республиканской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня, 1 февраля, на 16 км автодороги "Учалы – Ахуново – Карагай".

Установлено, что 65-летний водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В этот момент в салоне находились девять детей.

В результате аварии женщина-сопровождающая и двое учащихся девятого класса обратились за медицинской помощью. Известно, что водитель развозил ребят со школы домой, при этом школьники были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, подробности ДТП уточняются.