01 Февраля 2019
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Происшествия

Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет

Прокуратура намерена установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова, погибших в горах во время похода на север Свердловской области. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью для канала надзорного ведомства.

По его словам из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска". В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, Куренной анонсировал медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.

Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что криминальные версии не рассматриваются.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 года. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

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Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет

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Теги: группа дятлова, прокуратура, расследование



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