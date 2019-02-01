"Она была в оцепенении": Из Третьяковки после кражи полотна Куинджи уволилась смотритель

Смотритель Третьяковской галереи, которая находилась на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию.

В галерее "Интерфаксу" пояснили, что из-за особенностей характера сотрудник "не собралась и не выполнила служебные обязанности".

"Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", - сказали в Третьяковке.

Напомним, полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Позже сообщалось, что картина "Ай-Петри. Крым" передана Русскому музею.