01 Февраля 2019
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Высокинский не прошел испытание снегопадом: на дорогах пробки, на тротуарах - сугробы

В Екатеринбурге из-за сильного снегопада образовались пробки на дорогах с самого утра, а люди пробираются через огромные сугробы, передает корреспондент Накануне.RU.

На данный момент город стоит в 7-бальных пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затруднено движение на главном проспекте города - на Ленина. Скорость движения машин составляет 7 км в час. Также пробка образовалась на улице Восточной от Первомайской до улицы Ткачей, на Декабристов от Розы Люксенбург до Луначарского. Там автомобили передвигаются со скоростью 5 км в час. На Яндекс.Картах отмечены 16 дорожно-транспортных происшествий. И если в центре города тротуары расчищены хотя бы в первом приближении, то на окраинах утренние пешеходы сами прокладывали тропинки по сугробам.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, снегопад, скамейка, остановка(2019)|Фото: Накануне.RU

Между тем, администрация города заявляет, что службы благоустройства подготовились к снегопаду еще накануне. За эту ночь из города вывезли порядка 5,5 тыс. тонн снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

снегопад, набережная Исети, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

снегопад, набережная Исети, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"Параллельно с процессом расчистки улично-дорожной сети Екатеринбурга коммунальщики включились в процесс вывоза снега с мостов, путепроводов и узких участков УДС, для того, чтобы обеспечить необходимые габариты для движения автомобильного и общественного транспорта. На этом направлении уборочной страды в ночную смену трудились 26 снегопогрузчиков (13 лаповых и 13 фронтальных) и порядка 100 грузовиков-самосвалов", - заявляет мэрия.

снег, сугроб, уборка снега(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня город продолжают расчищать от снега около 200 единиц уборочной техники и более 500 подсобных рабочих.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

снегопад, сугроб, уборка снега, трактор, здание правительства(2019)|Фото: Накануне.RU

Согласно информации Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, а температура воздуха днем составляет 6-8 градусов ниже нуля. К субботе в городе похолодает до -11 градусов, днем также ожидается умеренный снег. В воскресенье температура воздуха может опуститься до -22 градусов, в этот день также прогнозируется снег.

снегопад, сугроб, уборка снега, трактор(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, машина, мэрия Екатеринбурга(2019)|Фото: Накануне.RU

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Высокинский не прошел испытание снегопадом: на дорогах пробки, на тротуарах - сугробы

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Теги: Екатеринбург, пробки, снег, непогода



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