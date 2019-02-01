01 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Даешь привлечение туристов: уральским компаниям грозит штраф за фото памятника основателям Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области продолжил рассматривать дело о защите авторских прав. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) считает, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография памятника основателям города Татищеву и де Геннину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня присутствовали все стороны: ответчик, истец и мэрия города, которая выступает третьим лицом. УПРАВИС считает, что для использования фото необходимо было заключать договор с автором памятника - московским скульптором Петром Чусовитиным. Сумма иска - 20 тыс.руб.

"Мы считаем, что допускается свободное использование фотографии, потому что памятник является частью архитектурного ансамбля Исторического сквера", - заявил ответчик и добавил, что раз сквер и памятник - единое целое, то фото можно использовать без внесения платы, тем самым Чусовитин автором быть не перестаёт и компенсацию не получит.

Памятник Татищеву и де Геннину был установлен по итогам конкурса, который проводила мэрия. И сейчас содержанием скульптуры занимается именно администрация.

"Полагаем, что заявленное требование не подлежит удовлетворению, мы ссылаемся на статью, где говорится, что исключительное право на иное произведение принадлежит заказчику. Мы также приобщили к делу материалы договора. Хотим заметить, что на фото изображена скульптура в бронзовом отливе, а отлив делал не Чусовитин. Поэтому исключительно право на произведение, которое было сфотографировано и тиражировано, и на сам памятник в собственную величину, принадлежит администрации Екатеринбурга", - добавил представитель муниципалитета.

Монумент был отлит из бронзы в литейном цехе завода "Уралмаш" и собран из 19 частей. Работы выполняла группа людей, а Чусовитин - руководитель.

Добавим, что УПРАВИС также подала аналогичные иски к издательству "Евразия" и фонду "Наш Урал".

Рассмотрение иска к "Фест Хэнд" продолжится 7 марта.

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Даешь привлечение туристов: уральским компаниям грозит штраф за фото памятника основателям Екатеринбурга

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Теги: памятник Татищеву и де Геннину, арбитражный суд, екатеринбург, авторское право



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