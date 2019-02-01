01 Февраля 2019
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Губернатор Александр Гусев побывал на Воронежском шинном заводе в сопровождении директора «Пирелли Тайр Руссия»

Накануне в Воронеже побывал директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста. Губернатор региона Александр Гусев вместе с прибывшим бизнесменом посетил Воронежский Шинный завод (ВШЗ), сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

воронежский губернатор, александр гусев, производство, завод(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

пирелли, воронежский шинный завод, производство, завод, склад, шины(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Визит начался с презентации предприятия, которую провел  генеральный директор ЗАО «Воронежский шинный завод» Юрий Грибанов. По словам Грибанова, сейчас на предприятии работают почти 1000 человек, рассчетный выпуск составляет  более 2 млн шин в год. ВШЗ производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма. Часть продукции завод отправляет на экспорт в Европу, Скандинавию и страны СНГ.

пирелли, воронежский шинный завод, александр гусев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

пирелли, воронежский шинный завод(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

С 2012 по 2018 годы в завод, входящий в совместное предприятие Ростеха и Pirelli, было вложено около 130 млн евро. Одно из главных вложений — в безопасность производства. Сегодня  ВШЗ является одним из самых передовых с технологической точки зрения предприятий по выпуску шин.

В ходе презентации Аймоне ди Савойя Аоста сообщил о том, что в ближайшие годы проектная мощность Воронежского шинного завода увеличится вдвое - до 4 млн покрышек в год.  В октябре 2018 года госкорпорация "Ростех" и компания «Пирелли Тайр Руссия» подписали меморандум о планах расширения производственных мощностей на ВШЗ.

Делегации показали несколько производственных участков: сборочный, вулканизации, полуфабрикатов, делегация осмотрела также стенд по устройству шин.

 

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Губернатор высоко оценил работу Воронежского шинного завода и  отметил, что регион готов оказать все существующие меры государственной поддержки реализуемому на территории Воронежской области инвестпроекту и всесторонне содействовать расширению деятельности компании  на территории Воронежской области:."Это хорошее предприятие, созданное с привлечением инвестиций. Мы видим здесь поступление налогов, растет численность занятых здесь, увеличиваются инвестиции. Областное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку Воронежскому шинному заводу. Предприятие практически все автоматизировано, сюда приходят молодые люди – это не может не радовать," - заявил губернатор.

пирелли, воронежский шинный завод, производство, завод(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев также отметил важность развития региональной промышленности в целом и привлечения инвестиций в сферу. "Думаю, во втором полугодии мы будем принимать решение об увеличении региональных мер господдержки. Для этого у нас небольшие резервы в бюджете есть. Сейчас посмотрим, какие направления требует точечной поддержки, будем помогать тем, где виден потенциал", - резюмировал губернатор.

После осмотра завода Александр Гусев и Аймоне ди Савойя Аоста посетили пожарно-спасательную части ВШЗ. Здесь были проведены капитальный ремонт и реконструкция имущественного комплекса здания, а также приобретена мебель для служебно-бытовых помещений пожарной части.

пожарная машина, депо, пожарные, пожар(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Губернатор Александр Гусев побывал на Воронежском шинном заводе в сопровождении директора «Пирелли Тайр Руссия»

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Теги: пирелли, воронежский шинный завод, шины, александр гусев, ростех



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