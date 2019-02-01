Украинские власти хотят легализовать проституцию, оружие и марихуану

И.о. министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун предложила легализовать марихуану. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это "мировая практика", что люди имеют право употреблять марихуану в медицинских целях.

А генеральный прокурор страны Юрий Луценко выступил за легализацию проституции и оружия. Он считает, что нужно принять такие законы, и отметил, что, по оценкам МВД, на сегодня в стране "от 3 до 5 млн нелегальных стволов". В отношении проституции он заявил, что "нужно признавать реалии".

Примечательно, что эти предложения соответствуют позиции вырвавшегося в лидеры президентской гонки шоумена Владимира Зеленского, который недавно заявил, что видит Украину "офигенной либеральной очень свободной страной".