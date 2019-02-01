В Госдуме призвали Высокинского "не позориться" 9 Мая

Сегодня во время официальной встречи депутатов городской думы из комиссии по местному самоуправлению с депутатом Государственной думы Дмитрием Иониным, федеральный парламентарий обратился к своим муниципальным коллегам добиться от администрации областной столицы организации подвоза ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Давайте избежим позора, когда администрация Екатеринбурга уже несколько лет не может организовать такой подвоз на Парад Победы 9 Мая", - сказал Ионин, который вместе с общественниками-волонтёрами на своём личном автомобиле уже несколько лет привозит ветеранов от мест их проживания до Площади 1905 года на парад.

"В 2017 году подвозил двоих, в прошлом - одного ветерана, второй уже скончался, - вспоминал депутат. - Гаишники мою машину к площади когда пропускали, сказали, что меня - как депутата - пропускают, а "ЭТИХ" - ветеранов! - не пропустят".

Напомним, что мэрия Екатеринбурга уже несколько лет обещает организовать доставку участников парада 9 мая, но в последний момент находит поводы не делать этого. Ранее Накануне.RU уже обращалось с официальными запросами к мэру Александру Высокинскому и председателю думы Екатеринбурга Игорю Володину с вопросом на эту тему, но, судя по ответам, ситуация не изменится - городские власти и дальше готовы "позориться".