01 Февраля 2019
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В Госдуме призвали Высокинского "не позориться" 9 Мая

Сегодня во время официальной встречи депутатов городской думы из комиссии по местному самоуправлению с депутатом Государственной думы Дмитрием Иониным, федеральный парламентарий обратился к своим муниципальным коллегам добиться от администрации областной столицы организации подвоза ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Давайте избежим позора, когда администрация Екатеринбурга уже несколько лет не может организовать такой подвоз на Парад Победы 9 Мая", - сказал Ионин, который вместе с общественниками-волонтёрами на своём личном автомобиле уже несколько лет привозит ветеранов от мест их проживания до Площади 1905 года на парад.

"В 2017 году подвозил двоих, в прошлом - одного ветерана, второй уже скончался, - вспоминал депутат. - Гаишники мою машину к площади когда пропускали, сказали, что меня - как депутата - пропускают, а "ЭТИХ" - ветеранов! - не пропустят".

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, привоз ветеранов(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что мэрия Екатеринбурга уже несколько лет обещает организовать доставку участников парада 9 мая, но в последний момент находит поводы не делать этого. Ранее Накануне.RU уже обращалось с официальными запросами к мэру Александру Высокинскому и председателю думы Екатеринбурга Игорю Володину с вопросом на эту тему, но, судя по ответам, ситуация не изменится - городские власти и дальше готовы "позориться".

запрос, подвоз ветеранов, Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Госдуме призвали Высокинского "не позориться" 9 Мая

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Теги: Александр Высокинский, 9 мая, подвоз ветеранов екатеринбург



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