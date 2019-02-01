В Челябинске осудили рецидивиста, который нападал на женщин-почтальонов

В Челябинске осудили 33-летнего мужчину, который дважды нападал на женщин-почтальонов.

Один раз он похитил 373 тыс. рублей у почтальона, напав на нее в июле прошлого года в подъезде дома №124А на ул.Барбюса, а второй раз похитил уже у другого почтальона 131 тыс. рублей в ноябре прошлого года в подъезде дома №89 на улице Дзержинского, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Грабителя поймал мимо проходящий мужчина, который услышал крики почтальона.

Злоумышленнику дали 3,5 года в колонии общего режима. Также он обязан заплатить ущерб в размере 373 тыс. рублей.