01 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске осудили рецидивиста, который нападал на женщин-почтальонов

В Челябинске осудили 33-летнего мужчину, который дважды нападал на женщин-почтальонов.

Один раз он похитил 373 тыс. рублей у почтальона, напав на нее в июле прошлого года в подъезде дома №124А на ул.Барбюса, а второй раз похитил уже у другого почтальона 131 тыс. рублей в ноябре прошлого года в подъезде дома №89 на улице Дзержинского, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Грабителя поймал мимо проходящий мужчина, который услышал крики почтальона.

Злоумышленнику дали 3,5 года в колонии общего режима. Также он обязан заплатить ущерб в размере 373 тыс. рублей.

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В Челябинске осудили рецидивиста, который нападал на женщин-почтальонов

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Теги: Челябинск, почтальоны, нападение, деньги, грабеж



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