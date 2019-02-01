01 Февраля 2019
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Общество В России

Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор

Американская корпорация Google выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушения российского законодательства.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил, что деньги поступили на соответствующий счет, передает Regnum.

Напомним, в конце прошлого года ведомство оштрафовало Google на 500 тысяч рублей и пригрозило изменить закон для блокировки поисковика.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

Ранее Роскомнадзор предложил компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.

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Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор

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Теги: Google, штраф, Роскомнадзор



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2018 12:59 Мск Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google
Ранее 11.12.2018 12:43 Мск Роскомнадзор: Google оштрафован на 500 тысяч рублей

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