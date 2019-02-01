Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор

Американская корпорация Google выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушения российского законодательства.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил, что деньги поступили на соответствующий счет, передает Regnum.

Напомним, в конце прошлого года ведомство оштрафовало Google на 500 тысяч рублей и пригрозило изменить закон для блокировки поисковика.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

Ранее Роскомнадзор предложил компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.