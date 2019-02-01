Общетвенную палату Екатеринбурга готовят к роспуску?

Депутаты комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению на своём заседании выразили недовольство работой Общественной палаты (ОП) города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя комиссии Алексея Вихарева, он предложил заслушать сегодня доклад руководителя ОП Владимира Разбойникова, однако тот отказался предоставить отчёт о деятельности возглавляемой им общественной организации. Разбойников свою позицию объяснил тем, что собирается отчитаться перед всей думой 28 февраля, поэтому не видит смысла выступать перед отдельной комиссией.

Такое поведение общественника вызвало возмущение народных избранников. Учитывая, что Разбойников, избранный год назад, считается креатурой бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, можно прогнозировать, что его отчёт на представительном органе просто не примут, после чего начнут искать замену руководителю ОП.



Алексей Вихарев

Депутаты отмечают, что работа Общественной палаты Екатеринбурга под руководством Разбойникова в последнее время свелась к сухим отчётам об общегородских мероприятиях, к которым ОП практического отношения не имеет.

В то же время, выступая год назад перед новым составом Общественной палаты, Разбойников заявлял, что ОП займётся, в том числе, контролем расходования бюджетных средств и "генерацией проектов, которые могли бы стать составной частью Стратегического плана развития Екатеринбурга".