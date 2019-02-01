Общетвенную палату Екатеринбурга готовят к роспуску?

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Общетвенную палату Екатеринбурга готовят к роспуску?

Депутаты комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению на своём заседании выразили недовольство работой Общественной палаты (ОП) города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя комиссии Алексея Вихарева, он предложил заслушать сегодня доклад руководителя ОП Владимира Разбойникова, однако тот отказался предоставить отчёт о деятельности возглавляемой им общественной организации. Разбойников свою позицию объяснил тем, что собирается отчитаться перед всей думой 28 февраля, поэтому не видит смысла выступать перед отдельной комиссией.

Такое поведение общественника вызвало возмущение народных избранников. Учитывая, что Разбойников, избранный год назад, считается креатурой бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, можно прогнозировать, что его отчёт на представительном органе просто не примут, после чего начнут искать замену руководителю ОП.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU
Алексей Вихарев

Депутаты отмечают, что работа Общественной палаты Екатеринбурга под руководством Разбойникова в последнее время свелась к сухим отчётам об общегородских мероприятиях, к которым ОП практического отношения не имеет.

В то же время, выступая год назад перед новым составом Общественной палаты, Разбойников заявлял, что ОП займётся, в том числе, контролем расходования бюджетных средств и "генерацией проектов, которые могли бы стать составной частью Стратегического плана развития Екатеринбурга".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Общетвенную палату Екатеринбурга готовят к роспуску?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Разбойников, Алексей Вихарев, Общественная палата Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 527

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети