В Югре появится методика борьбы с ложными минированиями

Глава Югры Наталья Комарова на заседании антитеррористической комиссии и окружного оперативного штаба инициировала создание методики по борьбе с ложными минированиями, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Напомним, в конце января волна "минирований" прошла по городам Прикамья, Екатеринбургу, Кургану, тюменской "матрёшке".

Губернатор полагает, что надо создать техническую и оперативную методику по борьбе с такими преступлениями, а также совершенствовать систему предупреждения и оперативной идентификации звонящих и пишущих сообщения об этом по электронной почте. При этом "СМИ не должны играть на руку тем, кто стоит за этими звонками".

Участники обсудили и меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Югры. По данным Сургутской транспортной прокуратуры, ряд компаний попали под "административки" за нарушения законодательства о транспортной безопасности.

Комарова отметила, что нарушения свидетельствуют о высоком риске терактов. В связи с угоном самолёта Сургут – Москва она поручила обновить методы блокировки попыток вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры.

В свете обсуждения антитеррористической защищённости торговых объектов выяснилось, что в Югре в перечне объектов, подлежащих категорированию, - 336 торговых объектов в 18 муниципальных образованиях. До сих пор не утверждено 146 паспортов безопасности. Глава региона поручила департаменту экономического развития вместе с местной властью известить бизнесменов о необходимости завершить этот процесс. Эта работа должна быть завершена до 1 марта текущего года.