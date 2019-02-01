Из-за аномальных холодов на Ямале второй день отменяют рейсы

Аномальные морозы второй день парализуют работу ямальских аэропортов: отменен рейс "ЮВТ Аэро" из Перми в Салехард, а также обратный рейс - Салехард - Пермь, также отменены рейсы "ЮВТ Аэро" Казань — Челябинск — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Челябинск — Сургут, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной отмены рейсов, по данным авиакомпании, стали аномальные морозы, установившиеся на Ямале. Температура воздуха в регионе достигла минус 47 градусов. Самолеты авиакомпании "ЮВТ аэро" не могут эксплуатироваться в таких погодных условиях.

Допустимая температура для них - до минус 40 градусов. Самолеты других авиакомпаний выполняют рейсы согласно расписанию.

Также из-за метеоусловий несколько рейсов оказались задержаны. Отметим, что в городах "матрешки" введен режим повышенной готовности. На Ямале не работают зимники. В школах объявлены актировки.