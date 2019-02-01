27 российских регионов выйдут на акции протеста против "мусорной реформы"

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

27 российских регионов выйдут на акции протеста против "мусорной реформы"

В ближайшее воскресенье, 3 февраля, сразу в 27 российских регионах пройдут акции протеста против так называемой "мусорной реформы".

Известно, что их проводит проект "Россия не помойка". Организаторы отметили, что в стране складывается опасная экологическая обстановка, акции призваны обратить внимание общества и власти на вопросы сохранения и защиты окружающей среды, здоровья граждан, а также предотвратить глобальную экологическую катастрофу.

Среди участников протеста уже более сотни городов: Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, города в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской областях, республике Коми, а также Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Тольятти и другие, пишет Infox.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

27 российских регионов выйдут на акции протеста против "мусорной реформы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусорная реформа, регионы, протест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 09:55 Мск УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
Ранее 30.01.2019 10:46 Мск Свердловские коммунисты присоединились к митингу против "мусорной реформы"
Ранее 28.01.2019 15:39 Мск "Люди не понимают, зачем платить". Свердловские чиновники проведут разъяснительную работу насчет "мусорной реформы"
Ранее 28.01.2019 10:52 Мск На Урале на митинги против "мусорной реформы" выйдут "Жёлтые жилеты"
Ранее 28.01.2019 07:04 Мск "Россия не помойка!": более 50 городов намерены выйти на протест против "мусорной реформы"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 528

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети