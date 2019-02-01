27 российских регионов выйдут на акции протеста против "мусорной реформы"

В ближайшее воскресенье, 3 февраля, сразу в 27 российских регионах пройдут акции протеста против так называемой "мусорной реформы".

Известно, что их проводит проект "Россия не помойка". Организаторы отметили, что в стране складывается опасная экологическая обстановка, акции призваны обратить внимание общества и власти на вопросы сохранения и защиты окружающей среды, здоровья граждан, а также предотвратить глобальную экологическую катастрофу.

Среди участников протеста уже более сотни городов: Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, города в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской областях, республике Коми, а также Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Тольятти и другие, пишет Infox.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области.