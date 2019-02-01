Дело Арашукова: под арест отправлены пять человек

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария - советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Как сообщало Накануне.RU, Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности.

Также под стражу отправлен гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова.

Кроме того, арестованы директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев и первый заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

Еще один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и был арестован заочно. Его имя не называется.

Напомним, во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег. Отмечалось, что это "лишь малая часть изъятого Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников".

Президент Владимир Путин был в курсе операции по задержанию сенатора Рауфа Арашукова. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президента проинформировали заранее.