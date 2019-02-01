01 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

США заявили о развертывании Россией дополнительных ракет 9М729

Вашингтон сообщил союзникам о том, что Россия якобы увеличила число ракет 9М729, что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, США считают, что Москва развернула четыре дивизиона ракет 9М729, тогда как еще три месяца назад у России было три таких дивизиона.

В общей сложности, уверяет источник, РФ располагает почти 100 такими ракетами, передает Regnum.

Напомним, США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности, обвинив Россию в предоставлении неверных данных о крылатой ракете наземного базирования 9М729.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США срок по Договору. По его словам, Вашингтон сам себе навязал двухмесячный срок, в течение которого Москва должна была выполнить ультиматум.

Рябков отметил, что на самом деле решение о выходе из договора США уже приняли, и не планировали решать никакие вопросы

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США заявили о развертывании Россией дополнительных ракет 9М729

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Теги: сша, россия, ракета 9М729



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