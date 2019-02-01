01 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

В Роспотребнадзоре заявили, что не будут отменять концерты в Екатеринбурге из-за ОРВИ

Роспотребнадзор выступил с заявлением по поводу возможной отмены концертов в Екатеринбурге из-за ОРВИ.
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Ранее сообщалось, что ведомство направило в мэрию уральской столицы предложение об отмене массовых мероприятий в городе из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. В первую очередь предлагалось отменить мероприятия в закрытых помещениях. Горожане предположили, что из-за этого под запрет попадут концерты и театральные выступления.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на текущей неделе темп прироста заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге снизился в три раза. Приняты дополнительные профилактические (противоэпидемические) меры, руководителям муниципальных школ и детсадов рекомендовано минимизировать проведение массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области и не требует введения дополнительных ограничительных мероприятий, в том числе закрытий кинотеатров, театров и других культурных учреждений", - уточнили в ведомстве.

Напомним, внеочередные каникулы екатеринбургских школьников, которые объявили из-за гриппа и ОРВИ, продлятся до конца следующей недели.

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В Роспотребнадзоре заявили, что не будут отменять концерты в Екатеринбурге из-за ОРВИ

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Теги: Роспотребнадзор, концерты, отмена, Екатеринбург



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