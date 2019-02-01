В Перми рухнула стена жилого дома

В Перми частично обрушилась стена левого крыла дома №110 по улице Уральской. В нём заселены 24 квартиры, живут 30 человек, в том числе шесть детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации Мотовилихинского района прошло совещание сотрудников комиссии по чрезвычайным ситуациям. Управляющая компания "Мастер Комфорта" до 3 февраля проведёт срочные противоаварийные мероприятия, установит маячки.

Также её сотрудники в кратчайшие сроки проведут детальное инструментальное обследование дома, в том числе несущих конструкций. Это позволит понять, можно ли в доме жить без этой стены. После получения заключения администрация района проведет межведомственную комиссию, которая выяснит, признавать ли дом аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, недавно аналогичная ситуация произошла с домом №3/1 по улице Революции.