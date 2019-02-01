01 Февраля 2019
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Наука и техника В России За рубежом

Ученые уличили США в обмане ОАЭ об угрозе столкновения спутников

США ввели в заблуждение ОАЭ, когда попросили их выполнить маневр уклонения спутника YahSat-1B для предотвращения столкновения с якобы приближающимся российским космическим аппаратом "Луч". Так полагают эксперты Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и телекоммуникационным космическим аппаратом Yahsat-1B стартовала с космодрома Байконур в апреле 2012 года.

Спутник связи YahSat-1B принадлежит провайдеру спутниковой связи YahSat из ОАЭ. Масса космического аппарата составляет 6100 кг, срок службы - 15 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные АНЦ, в мае 2018 года американские военные передали в Абу-Даби сведения о якобы опасном сближении спутника YahSat-1B с аппаратом "Луч".

По утверждению США, они должны были пролететь рядом друг с другом на расстоянии от 140 м до 9,65 км. Однако, по данным российских экспертов, космические аппараты никогда не приближались друг к другу на расстояние, меньшее чем 40 км.

В АНЦ подчеркнули, что после этого с Россией связывались представители ОАЭ с требованием объяснить опасное сближение.

Отправка арабского спутника на орбиту ракетой "Протон-М" осуществлялась по контракту, заключенному с российско-американской компанией International Launch Services Inc., контрольный пакет акцией которой принадлежит научно-производственному центру имени М.В.Хруничева.

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Ученые уличили США в обмане ОАЭ об угрозе столкновения спутников

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Теги: США, ОАЭ, спутник YahSat-1B



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