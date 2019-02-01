"Уралкалий" – спонсор чемпионата по сноукайтингу "Строгановская миля - 2019"

Масштабные соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля — 2019" начались в акватории реки Камы в Усолье при поддержке "Уралкалия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

С 31 января по 3 февраля в Усолье пройдет Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине фристайл, этап Кубка России по сноукайтингу в дисциплине курс-рейс и 10 открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу в дисциплинах курс-рейс и фристайл. В чемпионате примут участие около 80 спортсменов со всей России.

По словам директора по персоналу "Уралкалий" Ирины Константиновой, "Уралкалий" в рамках социального развития городов присутствия традиционно поддерживает соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля", которые являются одним из самых зрелищных мероприятий среди любителей зимних видов спорта.

Для жителей и гостей Усолья подготовлена яркая фестивальная программа. Развлекательные интерактивные площадки будут работать на территории музейно-исторического комплекса "Палаты Строгановых". Также желающие смогут принять участие в экскурсиях и мастер-классах.