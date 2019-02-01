01 Февраля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Прокуратура добилась от "Ямал альянса" выплаты работникам долга по зарплате в 29 миллионов

Прокуратура Ноябрьска нашла в компании "Ямал альянс" долги перед работниками на сумму 50 млн руб. После санкций деньги людям начали платить, сейчас они получили большую часть причитающегося, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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Руководство не платило зарплату с июня прошлого года. Из-за этого пострадали 507 работников. 24 июля в компании получили прокурорское представление, после чего появился график погашения долгов. Против организации возбуждено административное дело, она оштрафована на 50 тыс. руб.

Выяснилось, что при наличии на счетах денег руководство переводило их на собственные карты, платило за проживание в гостиницах и совершало прочие подобные траты. Из-за этого сотрудники ноябрьского городского отдела окружного управления СКР 26 ноября 2018 г. возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Ведётся следствие.

С августа поступающие на счета организации деньги приставы распределяют между работниками. В январе 2019 г. поступило 28,7 млн руб., которые в течение 5 рабочих дней (до 29 января) перечислены работникам. Всего в результате мер прокурорского реагирования работодателем в счет задолженности по заработной плате перечислено более 150 млн руб. За июнь-сентябрь 2018 г. долги погашены.

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Прокуратура добилась от "Ямал альянса" выплаты работникам долга по зарплате в 29 миллионов

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Теги: Ямал альянс, долг по зарплате, прокуратура



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