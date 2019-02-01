В Тюмени очередная коммунальная авария: без тепла остались пять домов

В Тюмени без горячей воды и отопления остались пять домов по ул. Пермякова, включая детский сад №164, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной отключения отопления стало повреждение теплотрассы. Ремонтные работы ведет "УСТЭК". По данным компании, горячая вода в дома тюменцев вернется не раньше 20.00. Отключение произошло в 9.20.

Добавим, что по прогнозам синоптиков в первые дни февраля в регионах "тюменской матрешки" ожидаются аномальные морозы.

Отметим, что коммунальные аварии в Тюмени происходят довольно часто. 31 января на ул. Осипенко строители повредили трубопровод с холодным водоснабжением. В результате на несколько часов без воды остались жители шести многоэтажек. 25 января коммунальная авария произошла во дворе дома по ул. Волгоградская. 15 января без воды остались жители шести многоэтажных, 15 малоэтажных жилых домов, а также ряд домов частного сектора в заречной части города из-за повреждения водопровода на ул. Мельникайте.

Напомним, ранее министр строительства РФ Владимир Якушев заявлял о том, что треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене, ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Прорывы на теплосетях, как утверждают в Минстрое, связаны с недофинансированием отрасли.