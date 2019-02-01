В Тюмени очередная коммунальная авария: без тепла остались пять домов

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

В Тюмени очередная коммунальная авария: без тепла остались пять домов

В Тюмени без горячей воды и отопления остались пять домов по ул. Пермякова, включая детский сад №164, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной отключения отопления стало повреждение теплотрассы. Ремонтные работы ведет "УСТЭК". По данным компании, горячая вода в дома тюменцев вернется не раньше 20.00. Отключение произошло в 9.20.

Добавим, что по прогнозам синоптиков в первые дни февраля в регионах "тюменской матрешки" ожидаются аномальные морозы.

Отметим, что коммунальные аварии в Тюмени происходят довольно часто. 31 января на ул. Осипенко строители повредили трубопровод с холодным водоснабжением. В результате на несколько часов без воды остались жители шести многоэтажек. 25 января коммунальная авария произошла во дворе дома по ул. Волгоградская. 15 января без воды остались жители шести многоэтажных, 15 малоэтажных жилых домов, а также ряд домов частного сектора в заречной части города из-за повреждения водопровода на ул. Мельникайте.

коммунальная авария, прорыв(2019)|Фото: ЧС Тюмень

Напомним, ранее министр строительства РФ Владимир Якушев заявлял о том, что треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене, ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Прорывы на теплосетях, как утверждают в Минстрое, связаны с недофинансированием отрасли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени очередная коммунальная авария: без тепла остались пять домов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коммунальная авария, повреждение теплотрассы, тепло, горячая вода, УСТЭК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 515

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети