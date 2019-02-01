01 Февраля 2019
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УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области проверит антимонопольная служба. С таким заявлением в УФАС обратился депутат регионального заксобрания Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января: с этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза".

Недавно жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Люди оказались возмущены расценками и не понимают, за что должны платить. После этого свердловские чиновники пообещали провести разъяснительную работу насчет "мусорной реформы".

коллаж, протест, мусорная реформа(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Александр Ивачев, в отсутствие конкуренции на своих территориях региональные операторы могли произвести расчеты по максимуму - что, по-видимому, и сделали.

"В итоге Екатеринбург стал печальным лидером по размеру платы за обработку ТКО – 148,62 руб. с человека. Для сравнения: в Челябинске – 67,59 руб. с человека, в Ижевске ‒ 98,48 руб. с человека, в Уфе ‒ 70 руб., в Казани ‒ 71,95 руб., в Красноярске на левом берегу 79 руб., на правом – 112 руб. с человека в месяц", - привел данные парламентарий.

Он добавил, что обратился в ФАС с просьбой признать свердловские нормативы и тарифы экономически необоснованными и незаконными, и параллельно с этим запросил в Региональной энергетической комиссии результаты экспертиз.

Напомним, что Екатеринбург присоединился к всероссийской крупномасштабной акции "Россия – не помойка". Митингующие выступают против высоких тарифов на вывоз отходов. Согласованная акция пройдет 3 февраля в 14.00 на Площади обороны.

Ранее стало известно, что протестовать будет и Нижний Тагил, экологический митинг там пройдет 3 февраля в 13.00 на площадке у памятника металлургам на Лисьей горе.

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УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

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Теги: УФАС, мусор, тарифы, Средний Урал



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