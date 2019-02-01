Врачи извлекли из легких тюменца золотой зуб

Тюменские врачи достали из лёгкого 78-летнего пенсионера золотую коронку, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областной клинической больницы №2 Анастасия Дембицкая.

Изначально мужчину экстренно госпитализировали по другой причине, из-за атеросклероза ног. Готовя пациента к операции, врачи нашли на рентгеновском снимке затемнение. Дополнительное обследование показало, что в верхней доле лёгкого есть инородный предмет. Им оказалась золотая зубная коронка.

Врачи извлекли её через дыхательные пути, без открытой операции. Тюменец когда-то случайно "вдохнул" её, но не обратил на это внимания. Коронка частично закрыла просвет верхнедолевого бронха. Из-за этого нарушилась вентиляция легкого. Если бы её не удалили, со временем развилось воспаление.

Сейчас мужчина лечится от основного заболевания, его состояние удовлетворительное. Ему предстоит реконструктивная операция на артериях ног, которая позволит улучшить кровоток и остановит прогрессирование атеросклероза.