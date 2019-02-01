01 Февраля 2019
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Общество Тюменская область

Врачи извлекли из легких тюменца золотой зуб

Тюменские врачи достали из лёгкого 78-летнего пенсионера золотую коронку, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областной клинической больницы №2 Анастасия Дембицкая.

Изначально мужчину экстренно госпитализировали по другой причине, из-за атеросклероза ног. Готовя пациента к операции, врачи нашли на рентгеновском снимке затемнение. Дополнительное обследование показало, что в верхней доле лёгкого есть инородный предмет. Им оказалась золотая зубная коронка.

Врачи извлекли её через дыхательные пути, без открытой операции. Тюменец когда-то случайно "вдохнул" её, но не обратил на это внимания. Коронка частично закрыла просвет верхнедолевого бронха. Из-за этого нарушилась вентиляция легкого. Если бы её не удалили, со временем развилось воспаление.

Золотая коронка в лёгком тюменца(2019)|Фото: Александра Малыгина

Сейчас мужчина лечится от основного заболевания, его состояние удовлетворительное. Ему предстоит реконструктивная операция на артериях ног, которая позволит улучшить кровоток и остановит прогрессирование атеросклероза.

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Врачи извлекли из легких тюменца золотой зуб

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Теги: золотая коронка, лёгкое, рентген



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