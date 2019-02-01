СК РФ возбудил дело по факту смерти ополченца-россиянина в украинской тюрьме

Следственным комитетом возбуждено дело по факту смерти россиянина в украинской колонии.

45-летний уроженец Северодвинска Валерий Иванов скончался 9 декабря 2018 г. в городе Дрогобыч Львовской области. После того как его тело было доставлено на родину, выяснилось, что причиной смерти Иванова стала совокупность нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела.

В этой связи следователи полагают, что россиянин погиб в результате криминальной деятельности неустановленных лиц.

По данным Союза добровольцев Донбасса, уроженец Архангельской области воевал на стороне ополчения и три года назад попал в плен в районе станицы Луганской. По данным СДД, Иванов был замучен сотрудниками украинской тюрьмы.