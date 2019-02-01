Южноуральцев предупредили о сильных морозах

Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды в начале следующей недели. В Челябинской области прогнозируются сильные морозы, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В регионе повышается вероятность возникновения ЧС.

Южноуральцев просят не перегружать электросеть большим количеством включенных электроприборов в попытке обогреть жилище, не оставлять без внимания протопленные печи и бани.