В Кизляре тушат пожар в четырехэтажном торговом центре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в торговом центре.

Сообщение о возгорании на улице Набережная поступило около 7:30 утра, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике. Горела кровля четырехэтажного здания.

К 9 утра пожар локализован. Предварительная площадь составляет 1 тысяча квадратных метров. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.

Ранее сегодня в Екатеринбурге произошло возгорание в торгово-развлекательном центре "Карнавал".

В зоне погрузки-разгрузки товара загорелась картонная тара на площади 10 кв.м. В зоне возгорания было сильное задымление.