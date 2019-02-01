Правительство Италии категорически отказалось признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Правительство Италии категорически отказалось признавать спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Напомним, 23 января лидер оппозиции объявил себя временным главой Венесуэлы. В США уже признали легитимность его действий: американский лидер Дональд Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента".

Позицию Рима по поводу сложившейся в Венесуэле ситуации высказал заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано. По его словам, Италия не готова поддержать Гуайдо. Он также сослался на принцип, который запрещает Риму вмешиваться в дела другого суверенного государства, пишет ПолитЭксперт.

Ди Стефано добавил, что Италия "категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны".

Напомним, сам Гуайдо посчитал смену власти в Венесуэле выгодной для России и Китая.