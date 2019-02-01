01 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Правительство Италии категорически отказалось признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Правительство Италии категорически отказалось признавать спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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Напомним, 23 января лидер оппозиции объявил себя временным главой Венесуэлы. В США уже признали легитимность его действий: американский лидер Дональд Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента".

Позицию Рима по поводу сложившейся в Венесуэле ситуации высказал заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано. По его словам, Италия не готова поддержать Гуайдо. Он также сослался на принцип, который запрещает Риму вмешиваться в дела другого суверенного государства, пишет ПолитЭксперт.

Ди Стефано добавил, что Италия "категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны".

Напомним, сам Гуайдо посчитал смену власти в Венесуэле выгодной для России и Китая.

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Правительство Италии категорически отказалось признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

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Теги: Италия, Венесуэла, президент



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