В России увеличился размер некоторых соцвыплат

С 1 февраля ряд социальных выплат будет проиндексирован на 4,3%. Распоряжение ранее подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Сообщалось, что коэффициент индексации составит 1,043. В прошлом году он составлял 1,025.

В частности, увеличивается размер суммы на погребение, которую выплачивают родственникам умершего пенсионера.

Кроме того, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

ЕДВ – самая массовая социальная выплата в России, ее получают более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.

В прошлом году сообщалось, что индексация добавила федеральным льготникам 27 рублей к ежемесячной выплате.