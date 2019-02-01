Пентагон: террористы удерживают лишь 1% территории Сирии

Боевики в Сирии стремятся к воссозданию халифата. В Пентагоне подготовлен доклад, в котором приводятся данные о том, что террористы могут вернуть утраченные в Сирии территории за срок от шести до двенадцати месяцев.

Как передаёт Fox news, в настоящее время доступны только черновики доклада, полностью ООН будет обнародован лишь на следующей неделе. Однако известно, что американские военные аналитики оценивают число боевиков, остающихся на территории Ирака и Сирии, в 20-30 тыс. человек.

Сейчас под их полным контролем остался лишь 1% территории Сирии. В ближайшее время террористы могут потерять и его, но после этого ожидается переход к партизанской тактике.

Авторы доклада также опасаются не только боевиков, упоминается, что вывод американских войск может "создать вакуум, который будет заполнен Ираном и Россией".

США объявили о выводе войск из этой ближневосточной страны, однако в январе в результате подрыва смертника в Манбидже понесли крупнейшие разовые потери за всю кампанию – тогда погибли четыре американца.