На челябинском заводе запатентовали продукцию для добычи нефти в условиях вечной мерзлоты

На челябинском заводе "Трубодеталь" освоили производство продукции для добычи нефти в условиях вечной мерзлоты. Разработку запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода, для разработки Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое расположено за Полярным кругом на Ямале, на предприятии разработали термокейсы, которые позволят поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места бурения скважины.

По словам управляющего директора "Трубодетали" Евгения Баранова, со стороны нефтепромысловых компаний растет востребованность термокейсов.

"Мы успешно освоили и произвели изделия для заказчика, поэтому дальше готовы развивать это направление, выполняя новые поставки", – подчеркнул он.